Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Створене в 1520 році в селі Нобель Зарічненського району Євангеліє – найдавніша рукописна книга Волині. Вона старша за відоме «Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 роки), на якому присягають президенти України, і в 2020-му відзначить 500-річчя! До цієї поважної дати унікальний раритет має всі шанси повернутися на малу батьківщину завдяки зусиллям наполегливих земляків. Місцева краєзнавиця Валентина Тумаш відтворила долю рукописної книги, що створювалася для церкви в Нобелі. Хоча раніше її вважали втраченою. Виявляється, в 1856 році граф Тишкевич заснував у Вільнюсі музей давнини і задля його наповнення спорядив археологічну експедицію на Полісся. Вона й вивезла святиню з Нобеля.
Сьогодні Євангеліє зберігається в бібліотеці Академії Наук Литви. Нещодавно звідти повернулися народний депутат УІІІ скликання Василь Яніцький та місцевий священик Павло Дубінець. Домовитися про повернення оригіналу рукописної книги не вдалося: вона тепер – пам’ятка культури Литви. А ось дозвіл відтворити її посланці з Рівненського Полісся привезли: «Литва нам передала скановані копії Нобельського Євангелія з правом дозволу надрукувати його в Україні. Передачу копій оплатив благодійний фонд Василя Яніцького «Наш край», який і взявся зробити факсимільне перевидання Євангелія у двох примірниках, ідентичних до першоджерела. Сканування і право на друк в Україні обійшлося орієнтовно в 2700 євро», – розповів Павло Дубінець.
Тому цілком ймовірно, що до свого півтисячолітнього ювілею «Нобельське Євангеліє» повернеться і в Україну, і на свою малу батьківщину, де його, звісно, чекають найбільше. Адже вилучення книги, яка писалася спеціально для їхньої церкви, кажуть місцеві, упродовж віків оберталося трагедіями для храму.