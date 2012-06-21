Під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона відбулося обговорення стану імплементації Закону України «Про ринок електричної енергії», зокрема першого етапу реформи, який стосується сегмента роздрібного ринку.
Учасники наради обговорили процес розподілення енергопостачальних компаній, які до 11 грудня 2018 року повинні відокремити функцію розподілу від постачання. Також предметно торкнулися плану імплементації закону про ринок електричної енергії та питання реорганізації ДП «Енергоринок» та корпоратизації ДП «НЕК «Укренерго».
Віце-прем’єр-міністр доручив Міненерговугілля в найкоротший термін направити Уряду проекти нормативно-правових актів щодо порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, проведення продажу електроенергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, а також порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та заходів з енергоефективності.
ДП «НЕК «Укренерго» повинно запустити необхідне програмне забезпечення, що дозволить вже з грудня розпочати тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.
НКРЕКП у свою чергу зобов’язалася до грудня затвердити останню частину актів, які потрібні для ефективного запуску нового ринку електричної енергії.
ДП «Енергоринок» в найкоротші терміни зобов’язане розробити дорожню карту щодо реорганізації – утворення державного підприємства «Гарантований покупець» та акціонерного товариства «Оператор ринку». Також підприємство має невідкладно забезпечити закупівлі нового програмного забезпечення для ринку на добу наперед, щоб почати тестові операції в грудні.
«Реформа ринку електричної енергії на щоденному контролі в Кабінеті Міністрів України. В постійному діалозі з відповідальними за реформу структурами звіряється графік виконання завдань та вирішуються проблемні питання. Вдячні профільному парламентському комітету за конструктивну співпрацю в рамках реалізації найскладнішої енергетичної реформи з часів української незалежності», — зауважив Володимир Кістіон.
Участь у нараді взяли в.о. голови Комітету ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, голова НКРЕКП Оксана Кривенко, представники ДП «НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок» та інші.