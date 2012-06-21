Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У спорткомплексі «Юність» відбувся змагання найвищого світового рівня з силових єдиноборств – далеко не рідкість на Закарпатті, де розвиткові цих видів спорту приділяють значну увагу. Цього разу в ужгородському спорткомплексі «Юність» пройшов відкритий чемпіонат світу з шидокан-карате. У цьому міжнародному турнірі взяло участь 270 учасників із 16 країн, а почесним гостем став засновник шидокан-карате Канчо Йосідзі Соено.
Серед учасників нарівні з українцями – гості з Японії, США, Австралії, Кувейту, Чилі, Монголії, Греції, Чехії, Словаччини, Німеччини, Угорщини, Франції, Бельгії, Вірменії, Грузії. Більшість серед них – діти, які виступали в різних вікових категоріях.
У перерві між боями відбулося офіційне відкриття змагань, у якому взяв участь Ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Він подякував учасникам світової першості за їхню рішучість здолати тисячі кілометрів, щоб взяти участь у першості з шидокан-карате в Ужгороді, побажав спортсменам і їхнім тренерам спортивних звитяг.
Почесний гість турніру Канчо Йосідзі Соено, який є і засновником шидокан-карате повідомив, що три роки тому, коли чемпіонат світу проходив у Будапешті, він відгукнувся на запрошення голови Закарпатської обласної федерації з цього виду спорту Михайла Годинця, який є Бранч-президентом шидокан- карате в Україні, запросив Канчо Йосідзі Соено приїхати до Ужгорода для проведення міжнародного семінару. Під час проведення цього семінару і було прийнято рішення про проведення чемпіонату світу з шидокан-карате у обласному центрі Закарпаття. Що, зрештою, і сталося.
Учасники змагань, які відбувалися протягом двох днів, продемонстрували високий рівень спортивної майстерності. Після завершення світової першості та нагородження її переможців Канчо Йосідзі Соено провів семінар з оволодіння секретами шидокан-карате.