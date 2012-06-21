В Ужгороді під час масштабної реконструкції площі Петефі будівельники розкопали вхід до ще одного, не відомого раніше старовинного підвалу. Як і попередній, виявлений за кілька тижнів до цього, він таїть багато загадок. Коли збудований, куди веде, що в ньому зберігалося? Ці запитання цікавлять і археологів, і міську владу, і жителів міста.
Усім хотілося б, щоб підземна знахідка виявилася цінною і стала ще однією історичною пам’яткою. Утім, об’єктивних даних щодо цього археологи й історики поки що не можуть надати. Керівники органів державної влади, відповідальні за архітектуру й будівництво, на брифінгу в міській раді повідомили, що після того як виявили вже другий вхід у підвали, роботи на майданчику, як і попереднього разу, зупинили. Такі повноваження має лише управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради, і вони ними скористалися, зупинивши проведення робіт.
Головний архітектор міста Олег Боршовський зазначив: «Триває перевірка проєктної та виконавчої документації, висновки якої врахують під час ухвалення рішення про продовження робіт».
Під час брифінгу повідомили, що і сам забудовник зацікавлений зберегти підвал — для того, щоб він залишився принадою міста. Це варто зробити, навіть якщо його не визнають історичною чи архітектурною пам’яткою.