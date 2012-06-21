В загальноосвітній школі № 7 Ужгорода звели особливу будівлю — інсектарій. Приміщення, в якому тримають та розводять комах, створено, щоб сприяти збільшенню популяції птахів у місті. Саме через цю особливість інсектарій ще називають готелем для комах або й рестораном для птахів. Дбати про збільшення крилатих помічників дуже важливо для збереження довкілля в містах, стверджують біологи.
Перший шкільний інсектарій в Україні розташовано на територій мікрорайону Радванка, багатого зеленими насадженнями. Тож школярі, які вивчатимуть тут біологічні особливості комах, також зможуть використовувати їх для біологічного захисту рослин від шкідників. Це дає змогу значно зменшити або й відмовитися від використання небезпечних для всього живого хімічних засобів.
Будівля особлива тим, що в ній є спеціальні пристосування, які регулюють освітлення й температуру. Меценати, які звели інсектарій і подарували його школі, сподіваються, що він добре прислужиться екосистемі міста.