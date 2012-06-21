Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
IV Міжнародний фестиваль «Діти України та Молдови – за мирне європейське майбутнє», який присвячений Дню молоді, розпочнеться о 10 годині ранку 24 червня цього року в місті Ямпіль Вінницької області. Він проходитиме у мальовничій місцевості – в центральному парку міста біля річки Дністер. У програмі фестивалю патріотичний флешмоб, святковий концерт, спортивні змагання та показові виступи спортивних клубів району, мистецькі майстер-класи.
Учасникам фестивалю запропонують страви національної кухні. Діти та молодь матимуть змогу здійснити прогулянку катером річкою Дністер. Учасники заходу спілкуватимуться з делегаціями Республіки Молдова, міста Вінниці та сусідніх районів. Завершить захід святкова молодіжна дискотека під віткритим небом. Тож фестиваль – добра нагода знайти нових друзів, змістовно і гарно провести час.