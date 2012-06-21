Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У єгипетському Абідосі археологи знайшли руїни пивоварні віком 5000 років. Її потужності дозволяли одночасно виготовити 22,4 тис. літрів пива, яке призначалося для проведення ритуалів фараона. За словами археологів, це найстаріша в світі пивоварня з виявлених досі.

Як повідомило міністерство у справах старожитностей Єгипту на своїй сторінці у Facebook, йдеться не про маленьке підприємство, а про майже сучасний завод з високою продуктивністю для того часу. Наукове відкриття зробила єгипетсько-американська археологічна місія на чолі з Меттью Адамсом з Нью-Йоркського університету і Деборою Фішак з Прінстонського університету.

За словами представника міністерства у справах старожитностей Мустафи Вазірі, пивзавод, швидше за все, був створений у період правління фараона Нармера, засновника I династії Раннього царства Стародавнього Єгипту (кінець XXXII століття до н. е. або понад 5000 років тому). Пивоварня має 18 великих секцій площею 2 м у довжину, 2,5 м завширшки і 0,4 м завглибшки. Ці приміщення використовувалися для виробництва пива. У кожному знаходилися майже 40 глиняних ємностей, розташованих в два ряди для нагріву суміші зерна та води.

Як підкреслив доктор Адамс, одночасно тут варили майже 22,4 тис. літра пива.

Пивоварню збудували в Абідосі спеціально для царських ритуалів, що проводилися в похоронних спорудах правителів Єгипту. При розкопках у цих будівлях знайшли докази використання пива в обрядах з принесенням жертв.

Відзначається, що британські археологи виявили пивний завод ще на початку XX століття. Однак з якихось причин вони не продовжили дослідження об'єкта, що тепер зробили американці і єгиптяни.

Пиво з'явилося майже 13 тисяч років тому і до моменту зародження давньоєгипетської державності набуло широкого поширення, ставши основним алкогольним напоєм стародавніх єгиптян. Пиво варили з солоду ячменю або пшениці, додаючи фініки. За традицією померлому фараонові обіцяли хліба, що не зачерствів, і пиво, яке не прокисло.

Робітники, що будували піраміди, отримували щодня до п'яти літрів пива.

Незважаючи на величезну кількість знайдених глеків із залишками пива, немає даних про древніх пивоварів. Мабуть, приготуванням пива у той час займалися в основному в домашніх умовах. До того ж навіть при централізованому і спеціалізованому виробництві пива важко відрізнити пивоварню від хлібопекарні, оскільки і там, і там є печі, обпалене зерно злаків, глиняні глечики.

Різні свідоцтва виробництва пива в Стародавньому Єгипті з'являлися в різний час. Так, в 2015 році на будмайданчику в Тель-Авіві робітники натрапили на фрагменти кераміки, яку стародавні єгиптяни використовували для приготування пива. Знахідці понад 5000 років.

Після виявлення слідів приготування пива в печері на території сучасного Ізраїлю в 2018 році дослідницька група Стенфордського університету дійшла висновку, що потреба в виробництві пива послужила поштовхом до поширення зернових культур на Близькому Сході. Вчені проаналізували зразки органіки в кам'яному посуді віком майже 13 тисяч років, знайдені біля Хайфи. Тут проживали люди натуфійської культури. Відтепер натуфійцям належить рекорд як найдавнішим виробникам алкоголю в світі. На думку дослідників, ці люди варили пиво з ритуальною метою: пінним напоєм вони вшановували пам'ять покійних.

У 2019 році три британки зварили пиво за давньоєгипетським рецептом – такий напій пили єгипетські раби 5000 років тому, повідомляє видання Daily Mail.

Історик харчової промисловості Таша Маркс, пивовар Мікаела Чарльз і фахівець з пива Сьюзан Бойл витратили півроку на приготування спеціального пива. За допомогою Британського музею жінки зробили пивоварний інвентар ідентичний давньоєгипетському і відтворили методологію виробництва древнього напою.

Стародавні єгиптяни виробляли і споживали величезну кількість пива, каже Маркс. «Пиво було настільки поширене, що до нього ставилися як до одного з видів їжі, – розповідає вона. – Його споживали щодня і у великих кількостях, а також на релігійних святах і урочистостях. Воно було суттєвою частиною раціону рабів, але при цьому мало статус напою богів і було пов'язане з декількома єгипетськими божествами».

Пиво також входило і в пайок воїнів. На стелі Піанхі зображено вихваляння військом свого фараона: «Хліб твій в утробі нашій на будь-якому шляху. Пиво твоє втамовує спрагу нашу».

Мікаела Чарльз, головний пивовар заводу AlphaBeta, що на сході Лондона, використовувала гімн шумерської богині пива Нінкасі в якості головного рецепта.

«У єгипетських галереях Британського музею можна побачити знайдені в гробницях дерев'яні фігурки пивоварів, які щось протирають крізь тканину в керамічний посуд. Це стало для нас підказкою до технології виробництва», – каже Сьюзан Бойл.

За давньоєгипетськими правилами пивоваріння, частина зерна знаходилася в холодній воді, частина – в гарячій. Потім їх з'єднували для бродіння. Сучасна ж технологія обробляє все зерно разом, у вузькому температурному інтервалі, каже Маркс.

Жінки використовували керамічні посудини для імітації давньоєгипетських теракотових горщиків. Виготовлення пива зайняло два дні. Зробили дві партії, одну без добавок, а другу – з фісташками, пелюстками троянд, кмином, коріандром і кунжутом – інгредієнтами, до яких мали доступ стародавні єгиптяни.

«Коли ми тільки його почали варити, я була впевнена, що староєгипетське пиво буде огидним, – зізнається Маркс. – Я чекала, що у нас вийде несмачна, щільна, схожа на кашу слабоалкогольна суміш».

Але древні пивовари вважали інакше – навряд чи б єгиптяни стали варити пиво в такій кількості, якби воно було таким гидким.

На подив Таші Маркс, напій вийшов дуже смачним. «Пиво було легким і освіжаючим – саме те, чого хотілося б після перебування під палючим єгипетським сонцем», – говорить вона.

А ось месопотамське пиво, очевидно, було не дуже смачним. У 2018 року археологи знайшли на території Іраку рештки найдавнішого пива і, вивчивши хімічні характеристики осаду, спробували відтворити напій. Для цього вони взяли за основу описані в поемах інгредієнти. Пробувати його на момент виходу наукової статті було ще рано, але пахло воно, за словами вчених, жахливо. Втім, основним їх завданням все ж було вивчити характеристики осаду в посуді, знайденому на території Месопотамії – це дозволить дізнатися більше про те, що пили і їли жителі цієї древньої цивілізації.