Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області, яка є одним із осередків легкої промисловості в країні, зростає попит на швачок. Це вельми приємна тенденція, адже куди голка, туди і нитка: себто, чим більше людей мають роботу, тим матеріально міцніші сім’ї, а отже і надходження до бюджетів збільшуються.
За 5 місяців цього року на Хмельниччині за направленням обласної служби зайнятості 141 особа пройшла навчання за професіями – швачка, кравець, розкрійник, закрійник, вишивальник, модельєр-конструктор, дизайнер одягу, конструктор одягу, оператор швацького устаткування, в’язальник трикотажних виробів та полотна. Навчання здійснювалось на замовлення 51 роботодавця, тож набуття професії чи підвищення кваліфікації здійснювалося під вільні робочі місця.
Наприклад, у травні Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості на замовлення двох приватних підприємців було організовано підвищення кваліфікації 14 безробітних на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за напрямом «Сучасні технології оздоблення одягу вишивкою». А для потреб низки галузевих виробництв в області за сприяння служби зайнятості підвищили кваліфікацію шляхом стажування 81 особа за професією швачка. І наразі попит більший від пропозиції: сьогодні у базі даних обласної служби зайнятості є 123 вакансії швачки.