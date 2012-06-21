Про це повідомляє повідомляє видання NBC News.
Клінічні випробування трьох вакцин проти ВІЛ, HVTN 702, Imbokodo і Mosaico, близькі до завершення, зазначає доктор Сьюзан Бухбіндер, директор дослідницької програми Bridge HIV Департаменту охорони здоров'я Сан-Франциско.
Вакцина HVTN 702 заснована на вакцині RV144, що дозволила знизити поширення ВІЛ в Південній Африці на 30%. HVTN 702 не тільки забезпечує кращий захист, але адаптована до переважаючого у цій місцевості підтипу ВІЛ.
Випробування Imbokodo проводяться в Північній Африці. Вакцина спрямована на стимулювання імунної відповіді до широкого спектру штамів ВІЛ. Схожа з нею за складом Mosaico буде випробувана в 57 регіонах США, Латинської Америки і Європи.
Підсумки випробувань HVTN 702 і Imbokodo вчені підведуть в 2020-2021 році, Mosaico – в 2023 році. Експерти пояснюють, що для боротьби з епідемією ВІЛ ефективність вакцини повинна бути не менше 50%. Якщо хоча б одна із зазначених вакцин досягне таких показників, це буде поворотним моментом в лікуванні ВІЛ, вважають вони.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»