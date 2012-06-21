Один із головних світових виробників вакцин французька фармацевтична компанія Sanofi працює над розробкою двох вакцин проти Covid-19, які, за прогнозами, буде запущено у виробництво 2021 року. Компанія заявляє, що має всі можливості виготовити вакцину, яка буде ефективною, надійною та доступною широкому загалу.
Інша вакцина, над розробленням якої працює британська компанія GSK, використовує так звану технологію рекомбінантних ДНК, яку вже застосовують для вакцини проти грипу. Очікується, що вона пройде клінічні випробування у вересні й буде доступною в першій половині 2021 року. Представники GSK стверджують, що компанія здатна виробляти до мільярда доз протикоронавірсуної вакцини на рік.
Проте керуючий директор Sanofi Пол Хадсон запевняє, що його компанія досягне успіху раніше, ніж британські колеги. «Ми трохи повільніші, але ми швидше досягнемо успіху», — своєрідно пожартував він. Sanofi планує розпочати клінічні дослідження до кінця року і якщо їхні результати виявляться позитивними, отримати дозвіл на масове виробництво вакцини у другій половині наступного року.
Тим часом американська біотехнологічна компанія Moderna вже розпочала клінічні випробування і хоче завершити останню фазу роботи над вакциною вже у липні. А британський фармацевтичний гігант AstraZeneca та Оксфордський університет стверджують, що цієї осені очікують на результати досліджень щодо ефективності вакцини, яку вони розробляють спільно.
Загалом у світі тривають роботи над 17 вакцинами проти коронавірусу, проте близько половини з них розробляють наукові лабораторії Китаю, інформує ВООЗ. Серед них китайська компанія CanSinoBIO, яка співпрацює з Військовою академією медичних наук. Центральна військова комісія, котрій підпорядковані військові КНР, дала зелене світло на випробовування вакцини серед китайських військових.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»