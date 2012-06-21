Марк Робер, колишній інженер NASA з Каліфорнії, надав піску хаотичний рух за допомогою високого тиску повітряної маси. Він пояснив, що подібний ефект використовують в порошковому фарбуванні і при засипці зерна в зерносховища. «Це найхолодніша ванна на світлі, яку мені довелося брати будь-коли», –каже випробувач Марк Робер.
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Ванна джакузі із піску, або холодний масаж для тіла (відео)
Спеціаліст NASA зробив ванну джакузі зі звичайного піску
Марк Робер, колишній інженер NASA з Каліфорнії, надав піску хаотичний рух за допомогою високого тиску повітряної маси. Він пояснив, що подібний ефект використовують в порошковому фарбуванні і при засипці зерна в зерносховища. «Це найхолодніша ванна на світлі, яку мені довелося брати будь-коли», –каже випробувач Марк Робер.