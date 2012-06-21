Вчені з Мельбурна знайшли новий менш токсичний метод лікування пухлинних захворювань. Як повідомили в національному технологічному університеті (RMIT), препарат, створений на основі молекул золота, стане найважливішим кроком на шляху до створення безпечної та ефективної терапії від раку. Результати праці мікробіологів з RMIT, що описує нові біологічно активні сполуки і їх ефективність проти п'яти типів ракових клітин, опубліковані днями в науковому журналі Chemistry - A European Journal.
Як пояснюють мікробіологи RMIT, лабораторні доклінічні дослідження довели, що нові ліки на основі золота у 24 рази ефективніше впливають на ракову клітину, ніж застосовуваний зараз протираковий препарат цисплатин. Також нові ліки показали себе відмінним інгібітором росту злоякісних утворень.
Неда Мірзаде, керівник групи молекулярної інженерії в RMIT, розповідаючи про новий препарат, створений в її лабораторії, зазначила, що, незважаючи на величезні успіхи сучасної медицини в лікуванні різних видів раку, ця недуга як і раніше забирає життя більше ніж 9,6 млн осіб щорічно. «Протиракові препарати на основі металів давно відомі науці, і вони досить успішно підвищують рівень виживання пацієнтів, але можливості їх застосування досить обмежені через побічні ефекти, які викликані, перш за все, високою токсичністю і низькою вибірковістю ліків. Препарат на основі золота, який нам вдалося розробити, позбавлений цих недоліків», – розповіла Мірзаде.
За словами фахівця, така терапія несе величезний потенціал для розробки і створення нових препаратів для лікування пухлинних захворювань, оскільки ліки на основі дорогоцінного металу зможуть забезпечити пролонгований ефект і точковий вплив. Лабораторні та доклінічні випробування показали високу ефективність препарату під час лікування раку простати, грудей, товстої кишки і шкіри. Експерименти на тваринах дозволили виявити також, що препарат успішно пригнічує ріст пухлини, скорочуючи його на 46,9%, тоді як для застосовуваних в хіміотерапії в даний час ліків цей показник не перевищує 29%.
Крім того, вчені виявили, що протиракові препарати на основі золота мають яскраво виражені протизапальнівластивості, що дозволить використовувати метод для створення ліків проти хронічних запальних захворювань, таких, як артрит.
Як зазначила Мірзаде, зараз її група успішно завершила доклінічні дослідження in vitro і in vivo (на лабораторних препаратах і на живих організмах) і готується до наступного етапу – клінічних випробувань затверджених нормативними актами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»