Ізраїльські вчені з Хайфи і Карміелі працюють над унікальним проектом із очищення моря від пластику та скорочення кількості медуз.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Справа в тому, що в останні роки кількість морських медуз біля берегів Ізраїлю сильно збільшилася через підвищення середньої температури води. Контакт з цими морськими мешканцями може призвести до значних опіків, що викликає побоювання у туристів.
З іншого боку, незважаючи на фільтрацію міських відходів, мікрочастинки пластику з відходів постійно потрапляють в море. Ці гранули не здатні перетравлюватися у шлунках морських тварин і завдають величезниз збитків фауні і екосистемі морів.
Нещодавно вчені виявили в слизу, що виділяється медузами, мікрочастинки золота. Згідно з існуючою теорією, таким же чином можна виділити і мікроскопічні гранули пластику з слизу морських медуз. Тепер медузи зможуть виконувати роль живого фільтру при очищенні води від пластика і приносити величезну користь екології.