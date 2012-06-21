Молекулярні біологи з університету Плімута (Великобританії) вивчають методику, що дозволить «природним» чином відновлювати людські зуби. Простеживши за ростом різців у мишей, вчені відкрили набір генів і сигнальних молекул, які керують цим процесом.
Як повідомляє видання Nature Communications, у людини зуби перестають рости ще в дитинстві і з часом можуть руйнуватися, випадати. При цьому у багатьох тварин зуби продовжують рости протягом всього життя завдяки присутності в зубі стовбурових клітин, здатних виробляти всі типи його тканин.
Такі клітини є і в людських зубах, проте вони, з незрозумілих поки причин, не беруть участі в їх відновленні або заміні. Але біологи з'ясували, що їх можна змусити це зробити, якщо обробити стовбурові клітини лазерними імпульсами.
Британці відкрили сигнальну молекулу Dlk1, яка управляє стовбуровими клітинами, контролюючими регенерацію зубних тканин у ссавців. Поява цього білка в живильному середовищі змушує стволові клітини формувати необхідні типи тканин, що, на думку біологів, можна використовувати для відновлення пошкоджених зубів.
Досліди на гризунах підтвердили, що Dlk1 сприяє загоєнню пульпи і відновленню дентину. Тепер вчені з'ясовують механізм «пробудження» стовбурових клітин і можливість у цього процесу небезпечних побічних ефектів. Біологи сподіваються, що ці досліди дозволять створити технології з повноцінної реставрації зубів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»