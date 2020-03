Ознаками зараження коронавірусною інфекцією можуть бути не тільки респіраторні симптоми, але і порушення травлення. До такого висновку прийшли вчені, які проаналізували дані про пацієнтів з COVID-19.

Результати двох досліджень опубліковані в журналах The American Journal of Gastroenterology і Clinical Gastroenterology and Hepatology.

У першому випадку фахівці провели спостереження за 204 пацієнтами у трьох лікарнях китайського Ухань – епіцентру поширення нового типу коронавірусу.

З'ясувалося, що майже половина з них скаржилася на діарею або повну відсутність апетиту. Іноді хворі повідомляли про нудоті, блювотю, біль у животі.

При цьому респіраторні ознаки коронавірусу у таких пацієнтів з'явилися значно пізніше або взагалі не виявлялися. Крім того, хвороба у них протікала важче і на лікування йшло в середньому дев'ять днів, а не сім, як у інших.

Вчені прийшли до висновку, що типові «простудні» симптоми властиві першій хвилі хворих, а травні – другій.

Майже дві третини заражених розповіли про втрату нюху і смакових відчуттів на кілька днів. Хтось не чув запах шампуню, їжа почала втрачати смак. Вчені поки не можемо точно сказати, коли з'являються такі симптоми.

Втрату нюху і смакових відчуттів віксували і китайські медики. Зазвичай у пацієнтів спостерігаються незначні симптоми, наприклад кашель, лихоманка, а у 30% випадків - діарея.

При цьому американські дослідники відзначили, що під загрозою зараження особливо перебувають люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Такі пацієнти приймають імуносупресивні препарати. Однак Американська гастроентерологічна асоціація закликала їх не відмовлятися від ліків, так як спалах кишкової інфекції у них ще вищий, ніж вірогідність COVID-19.

На початку березня китайські вчені помітили зміни в клінічних симптомах зараження на початку спалаху нового коронавірусу і зараз.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", першими імунітет до коронавірусу виробили мавпи. У лабораторних мавп, яких китайські вчені заразили коронавірусом в дослідницьких цілях, виробився стійкий імунітет до вірусу після одужання. Повторне зараження не виявило ознак хвороби.

