Океанологи опублікували в науковому журналі Scientific Reports цікаве дослідження. У ньому вчені назвали найгучніших тварин на Землі.
З’ясувалося, що це європейські лангусти. Вчені стверджують, що тертя їх вусиків можна почути або відчути на відстані майже трьох кілометрів.
Відкриття дослідники зробили випадково. Вони перевіряли роботу системи підводних мікрофонів, яку розробляли, щоб вивчати акустичні сигнали різних морських безхребетних.
Вчені опустили мікрофони на мілководді і випустили поруч звичайних лангустів (Palinurus elephas). У результаті з'ясувалося, що ці тварини можуть видавати дуже гучні звуки, які можна порівняти з ревом двигуна турбореактивного літака. Джерелом звуків стали вусики, які лангусти терли об хітиновий наріст між очима. Вчені припустили, що таким чином ракоподібні можуть відлякувати хижаків або попереджати родичів про небезпеку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»