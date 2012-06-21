Вчені некомерційної організації Environmental Working Group з'ясували, що шкідливі речовини в питній воді можуть призвести до більш ніж 100 тисяч випадків раку протягом життя одного покоління в США. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому в четвер, 19 вересня, на сайті Phys.org.
Фахівці вивчили сукупний вплив 22 канцерогенів на здоров'я людини в 48 363 системах водопостачання в США. Виявилося, що найбільший ризик для здоров'я, що міститься у воді несе миш'як, побічні продукти дезінфекції, а також радіоактивні елементи уран і радій.
Дослідження показало, що найнебезпечнішими є системи водопостачання, які використовують підземні води. Хоча кількість шкідливих речовин знаходиться в межах норми, в довгостроковій перспективі вони все ж можуть принести шкоду людині.
За словами вчених, знизити ризик може використання фільтрів для води.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»