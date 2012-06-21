Вчені з'ясували, що куркума допомагає зберегти здоров'я мозку. Про це йдеться в повідомленні представника японського Національного центру геріатрії та геронтології професора Хидетоши Ендо.
За його словами, в результаті багаторічних досліджень фахівцям вдалося виявити, що у індійських довгожителів стареча деменція зустрічається значно рідше, ніж у їхніх ровесників з інших країн. Наприклад, незважаючи на зафіксований рекорд за тривалістю життя, в Японії дуже поширені проблеми з мозком у літніх людей.
Користь куркуми відзначили японські та американські вчені в ході лабораторних випробувань. Як виявилося, ця рослина має протизапальні та антиоксидантні властивості, що сприятливо позначається на судинах головного мозку.
Фахівці з'ясували, що регулярне (не менше двох разів на тиждень) вживання куркумина покращує пам'ять і увагу, знижує кількість амілоїдних бляшок в головному мозку, які в подальшому можуть призвести до хвороби Альцгеймера.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»