Ярослав САДОВИЙ,

«Урядовий кур’єр»

Різновидів коронавірусів на світі є досить багато, і більшість з них живе в організмах звірів і птахів. Власне, найнебезпечніші людські коронавіруси, SARS-CoV, MERS-CoV і SARS-CoV-2, передалися нам від тварин. Живучи водночас у кількох господарів, коронавіруси в якийсь момент потрапляють в організм людини. З’ясувалося, що в нас віруси можуть цілком успішно розмножуватися, поступово і впевнено пристосовуватися до людського організму, обманюючи імунну систему. До речі, якщо взяти новий коронавірус SARS-CoV-2, здатність заражати інших тварин у нього досі не зникла. Агресивний вірус SARS-CoV-2, який спровокував світову коронавірусну пандемію COVID-19, з різним успіхом може заразити кілька видів ссавців, від леопардів і панд до корів, норок, собак і овець.

Ми вже згадували, що коронавірусів багато. А чи можна дізнатися, скільки загалом різних тварин здатен вразити вірус, і наскільки варто боятися того, що від них до нас прийдуть ще більш небезпечні коронавіруси?

Це спробували з'ясувати співробітники університету Ліверпуля. Вони порівняли кілька сотень коронавірусних геномів, що належать 92 видам коронавірусів (багато з них існують у декількох штамах). Знаючи одного вірусного господаря, можна простежити, в кого цей вірус може жити ще. Очевидно, що інший господар буде еволюційно близький до першого, вони обидва житимуть приблизно в однакових умовах і харчуватимуться одним і тим же.

З іншого боку, порівнявши гени двох вірусів, можна зрозуміти, наскільки відрізняються їх господарі. У будь-якій групі вірусів є близькі і менш близькі види, і коронавіруси тут не виняток. Два близьких коронавіруси з великою ймовірністю можуть інфікувати один і той же вид тварин. Зрозуміло, подібний аналіз робили не вручну, а за допомогою витончених алгоритмів.

Під час дослідження алгоритми видали, що у кожного з коронавірусів є не менше 12 господарів. Для експеременту взяли 876 видів звірів, серед яких 185 були відомими господарями для коронавірусів, а решта були цим господарям близькими родичами. З’ясувалося, що кожен із звірів може дати притулок не менше п'яти видам коронавірусів. Серед тварин є справжні супергосподарі. Наприклад, у малазійської пальмової куниці, або мусанга азійського, потенційно можуть вселитися 32 види коронавірусів (нагадаємо, що SARS-CoV-2, що викликав спалах атипової пневмонії на початку 2000-х, прийшов до людей саме від цієї симпатичної тваринки). Кажан великий (лат. назва Rhinolophus) здатен прихистити в собі 67 видів коронавірусів, панголін –14 видів, а домашні свині – 121 вид.

Тварини, в яких вселяється кілька видів коронавірусів або кілька штамів одного й того ж виду, стають генетичними лабораторіями. Якщо в одну клітку проникнуть одночасно кілька різних споріднених вірусів, вони зможуть обмінятися генами, і в результаті з клітки вийдуть вірусні частинки з новими генетичними наборами і новими здібностями. Однією з нових здібностей цілком може стати здатність заражати людину.

У статті в Nature Communications йдеться про те, що для нового людського коронавірусу SARS-CoV-2 потенційними господарями є 126 видів ссавців. Серед них є такі, які можуть стати генетичними лабораторіями, зокрема, в них можуть зустрітися SARS-CoV-2, з одного боку, і MERS-CoV і SARS-CoV, з іншого. MERS-CoV і SARS-CoV небезпечніші, ніж нинішній SARS-CoV-2. Особливо небезпечним з цієї трійки є коронавірус MERS-CoV, що викликає близькосхідний респіраторний синдром. Від цього вірусу помирає понад третина тих, що заразилися, проте інфікуватися ним досить складно. Але уявімо, що може бути, якщо MERS-CoV запозичить гени будь-якого вірусного родича і посилить свою заразність.

Автори роботи зуміли визначити, які з коронавірусів найбільш схильні при зустрічі обмінюватися генетичним матеріалом, і хто із тварин може цьому особливо посприяти. До списку, крім кількох видів кажанів, верблюдів та інших звірів, потрапили і домашні свині (не дарма ж у них може жити 121 коронавірус). Зрозуміло, що тут не йдеться про винищення всіх на світі свиней, просто відтепер за тваринами потрібно уважніше стежити, ретельніше перевіряти їх на коронавірусні інфекції.

Автори роботи мають на меті виявити господарів коронавірусів і серед птахів. Можливо, і серед пернатих теж є потенційні «генетичні лабораторії», які з великою ймовірністю здатні створювати нові штами вірусів. Але тут варто звернути увагу на слово «потенційні». Нові дані, отримані за допомогою алгоритмів, вказують лише на можливий перебіг подій. З наукових даних зовсім не випливає, що кожна домашня свиня, кажан чи верблюд по вінця нашпиговані небезпечними для життя коронавірусами, які тільки і чекають, щоб нас заразити.