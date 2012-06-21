Наукове видання Science Alert опублікувало матеріал про нове досягнення американських вчених – їм вдалося провести генетичне редагування імунної системи відразу трьох хворих на рак. Для цього використовували новітню технологію CRISPR, завдяки якій вдалося уникнути створення побічних ефектів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американські вчені відкрили нові властивості вітаміну С
Так, група вчених з Університету Пенсільванії спочатку позбулася Т-клітин в крові пацієнтів, після чого використовувала CRISPR для видалення з цих клітин генів, які врливають на здатність імунної системи боротися з раком. Далі вчені використали вірус для озброєння Т-клітин, шоб таким чином він успішно атакував білок, який знаходиться в ракових клітинах, після чого повернули клітини пацієнтам. Таким чином вчені об'єднали відразу два передові підходи, щоб зробити Т-клітини ще більш потужними.
«Можливо, на цей раз не було серйозних клінічних результатів, але для мене важливість цього дослідження є не клінічні результати, а той факт, що ми змогли реально виконати цю дуже складну процедуру», – розповів керівник дослідження Едвард Стадтмауер.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», діабет, ожиріння і онкологічні захворювання можуть передавати від людини до людини, незважаючи на те, що вважаються неіфекційними. Про це заявили вчені з Канадського інституту перспективних досліджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»