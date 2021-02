Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Собаки можуть впоратися з діагностикою COVID-19 не гірше ПЛР-тестів, впевнені американські вчені. Результати останніх досліджень показують, що собаки майже на 100% випадків здатні відрізнити зразки виділень пацієнта з коронавіирусною інфекцією від зразків здорової людини. Мабуть, хвороба призводить до метаболічних змін, які впливають на запах виділень. Звичайно, собак не пропонують замінити на традиційну діагностику, однак їх можна використовувати для скринінгів у місцях великого скупчення людей.

Собаки здатні розпізнавати запахи навіть при вкрай низькій концентрації ароматичних молекул у повітрі. Вони вловлюють летючі органічні сполуки, які виділяються з біологічних рідин, клітин шкіри, що відшарувалися, випарів, що утворюються при диханні. А це означає, що собак можна використовувати для діагностики багатьох захворювань, від діабету до раку.

Як з'ясували фахівці Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, з виявленням хворих COVID-19 собаки також впоралися – і не гірше, а навіть краще за ПЛР-тести. Про це вчені розповіли в статті в журналі The Journal of the American Osteopathic Association.

«Собаки здатні виявляти рак, діабет, малярію, хворобу Паркінсона та інші захворювання, це задокументовано і науково підтверджено, – каже Хізер Джункейра, автор дослідження. – Нові роботи передбачають необхідність подальшого вивчення того, наскільки добре собаки можуть виявляти COVID-19».

Автори проаналізували декілька недавніх досліджень на цю тему, зокрема роботу фахівців з Франції та Лівану, які раніше натренували собак, щоб ті виявляти вибухові речовини, наркотики, рак товстої кишки, а також розпізнавали COVID-19.

Собак навчали відрізняти проби поту заражених людей від проб здорових. Потім вчені протестували чотирилапих на вміння: перед собаками клали по кілька зразків, серед яких їм потрібно було знайти той, що належав людині з COVID-19.

Собаки запам'ятали запах менш ніж за день, а протягом кількох тижнів навчилися відрізняти зразки поту пацієнтів з COVID-19 від зразків поту здорових людей.

У фінальних тестах собаки розрізняли зразки у 76-100% випадків.

В іншій роботі німецькі дослідники навчили собак виявляти зразки слини і мокротиння хворих COVID-19. Дресирувальники не знали, які саме зразки належать хворим, крім того, результати фіксувалися за допомогою відеоаналізу, щоб знизити ймовірність невірної інтерпретації.

SARS-CoV-2-позитивні зразки бралися від хворих, госпіталізованих з вираженими симптомами інфекції, а негативні – від здорових людей без ознак респіраторних захворювань. Це могло спростити завдання, зробивши позитивні зразки більш помітними, визнаються дослідники. Проте, результати виявилися дуже обнадійливими – собаки успішно впоралися у 94% випадків.

Вчені з Колумбії змогли натренувати собак виявляти SARS-CoV-2-позитивні зразки виділень з дихальних шляхів навіть у хворих з безсимптомним перебігом хвороби або тих, хто заразився недавно і ще не має симптомів хвороби. Чутливість (частка правильно розпізнаних позитивних результатів) такого підходу склала 95,5%, специфічність (частка правильно розпізнаних негативних результатів) – 99,6%. Для дослідження використовувалися різні породи собак, але всі вони впоралися з завданням досить добре.

Загалом, у діагностуванні хворих собаки показували результати не гірші, а іноді навіть кращі, ніж ПЛР-тести, кажуть автори дослідження.

Сам вірус SARS-CoV-2 не має запаху, однак хвороба, мабуть, призводить до метаболічних змін, які впливають на запах поту та інші виділення, пояснюють вчені. Це і дозволяє собакам відрізняти хворих, навіть безсимптомних, від здорових людей.

Це дослідження показує, що собаки вкрай успішно справляються з виявленням хворих на COVID-19. Звичайно, що вчені не пропонують замінити діагностику за допомогою собак традиційними аналізами, проте такий метод можна використовувати для скринінгів у аеропортах або на спортивних заходах. Автори сподіваються, що на основі їх досліджень, собак використовуватимуть у якості скринінгового інструменту, а також до створення програм масової первинної діагностики з використанням собак. Але спочатку собак треба навчити розпізнавати вірус SARS-CoV-2 не зі зразків людських виділень, а з живих людей.