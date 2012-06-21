2020 рік став одним з найспекотніших за всю історію метеоспостережень

Кліматологи стверджують, що так розтиражована «нульова» проблема глобального потепління нікуди не зникла. А що відбуваються на Землі за останні кілька років? Часті погодні аномалії і катаклізми тільки зайвий раз підтверджують, що планета стоїть на порозі грандіозної кліматичної катастрофи.

Доказом цього є численні лісові пожежі в Австралії, Сибіру і на західному узбережжі США. В Атлантиці утворилися 30 потужних штормів і 13 ураганів, що є рекордом за останні десятиліття. Через глобальне потепління у Верхоянську стовпчики термометрів досягли 38 ° С, чого ніколи не було де-небудь на північ від полярного кола.

Як повідомляє Phys.org, нинішній 2020 рік став одним з найспекотніших за всю історію метеоспостережень. Середня температурні показники на Землі досягли 1,2 ° С. Це вище доіндустріального рівня. І прогнози вчених невтішні: до 2024 року вони можуть перетнути позначку 1,5 ° С.

Той факт, що середня температура на планеті за останній 10-річний період б'є рекорди, свідчить про неухильне прискоренні глобального потепління. Уже в найближчі роки Земля нагріється ще на один додатковий градус. На думку кліматологів, запобігти глобальному потеплінню на Землі все ще можливо. Але для цього людству необхідно істотно скоротити видобуток нафти, газу і вугілля. Приблизно на 6% щорічно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»