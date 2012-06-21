Група біологів з Вашингтонського університету в США провела низку досліджень, в ході яких виявила у комарів здатність запам’ятовувати аромати, які асоціюються з небезпекою. Згодом комахи стануть уникати контактів з цими запахами, що і мають намір використовувати фахівці при розробці нових засобів від комарів.
Багато людей скаржаться на те, що спреї від комарів не ефективні і від них тільки болить голова. Експерти склали рейтинг з 5 рослин, які назавжди позбавлять від всюдисущих комарів, пише comments.ua.
У гарячий сезон експерти наполегливо рекомендують тримати в будинку або квартирі м’яту. Ця рослина не тільки корисна для здоров’я людини, але є також відмінним захисником від комарів.
Квітковий запах лаванди з легкими деревними нотами дуже не подобається «кровопивцям», тому влітку можна придбати пару букетиків.
Від комарів позбавить і базилік, який до того ж знімає і запалення від укусів. Комарі також не переносять запах таких прянощів, як розмарин. Експерти рекомендують вирощувати розмарин у домашніх умовах у квітковому горщику.
Лідером рослин, які рятують від комарів, є меліса лікарська, до якої «кровопивці» зовсім не підлітають.