Дослідження французьких археологів показало, що миші «завоювали» Європу значно пізніше, ніж вважалося раніше. Один підвид гризунів потрапив у східні європейські регіони приблизно 6500 років тому з вихідцями з євразійського степу, другий потрапив в Середземне море з моряками бронзового століття, близько 3000 років тому, повідомляють вчені в Scientific Reports. Ймовірно, в цей же час європейці почали заводити кішок.

За даними вчених, домашня миша (Mus musculus), один із найуспішніших «завойовників» у тваринному світі, з'явилася на Землі майже 14 500 років тому. Гризунам вдалося поширитися майже по всьому світу і пристосуватися до життя в нових умовах.

Але коли почався тріумфальний марш домашніх мишей? І як вони дісталися до Європи? Дослідники під керівництвом Томаса Куккі (Thomas Cucchi) з Національного центру наукових досліджень Франції відновили цей процес.

Вони вивчили рештки кісток і зубів 829 мишей, знайдених на території 43 різних поселень древніх людей на Близькому Сході, на півдні Європи і в Азії. Часовий проміжок коливався від палеоліту (близько 40 000 років тому) до бронзового століття (близько 3000 років тому).

Результат досліджень показав, що перші «одомашнені» гризуни, підвид Mus musculus domesticus, жив у тісному контакті з людьми 14 500 років тому. Вони оселилися в поселеннях мисливців-збирачів, осілих людей з так званої натуфійської культури, що жила на території Ізраїлю та інших країн Леванту.

Протягом наступних тисячоліть Mus musculus domesticus поширилвся від Леванту в Малу Азію, Месопотамію і на Кавказ.

Дивно, але в Європу близькосхідні гризуни не мігрували з першими землеробами приблизно 9 000 років тому. «Усі миші з неолітичної Греції, яких ми досліджували, були дикими мишами виду Mus macedonicus», — йдеться в звіті команди Куккі. Перші європейські миші, як показав генетичний аналіз, з'явилися в період міграцій народів, які покинули степи Прикаспію приблизно 6500 років тому.

Другу хвилю імміграції мишей підвиду Mus musculus domesticus можна простежити до Криту і Санторіні, і він з'являється в багатьох інших грецьких поселеннях часів бронзового століття. «Цей розподіл свідчить про те, що поширення domesticus було викликане перш за все розширенням морської торгівлі в період бронзового століття», — сказав Куккі.

Кораблі мінойців і мікенців доставляли цих «пасажирів» з Леванту до європейського середземноморського узбережжя. Звідти Mus musculus domesticus потім поширилася по Західній Європі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»