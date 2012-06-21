Лікар Джошуа Жорді і його колеги виявили речовини, здатні знижувати апетит. Вони проаналізували понад 10 тисяч різних зразків, перш ніж створити і запатентувати препарат під назвою Era-107.
Завдяки експериментам на мишах фахівці встановили, що їхній винахід набагато ефективніший за інші нині відомі аналоги, вживаючи препарат гризуни втратили майже 14% своєї маси тіла. Цей результат удвічі ефективніший, ніж у тварин, яким давали традиційні інгібітори.
Крім цього, речовина не викликає побічних ефектів у хвостатих піддослідних. У зв'язку з успіхом дослідники в 2021 році мають намір почати перші клінічні випробування. Якщо препарат буде схвалений, то EraCal Therapeutics може вийти на ринок в 2028 році, повідомляють іноземні ЗМІ.
Раніше News.ru писав, що заслужений лікар Росії і телеведуча Олена Малишева розповіла росіянам про спосіб швидкого позбавлення від зайвих кілограмів без шкоди для здоров'я.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»