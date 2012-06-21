Третина видів, що мешкають у Світовому океані, може зникнути в доступній для огляду перспективі. Для того, щоб зберегти біологічне різноманіття морських екосистем, людству потрібно звернути найпильнішу увагу на водну стихію – говорять учені з Австралії, які розробили план з порятунку океанів.
Новий план порятунку океанів Землі передбачає створення великих територій, що охороняються. Їх сумарна площа, як підрахували співробітники Університету Квінсленда, повинна скласти вісім з половиною мільйонів квадратних кілометрів.
«Сьогодні ми спостерігаємо дуже тривожну картину – ареал тридцяти відсотків морських видів скоротився до десяти відсотків від нормального. Якщо створити нові великі території, що охороняються в океані, то можна буде вберегти величезну кількість морських видів від повного зникнення», – розповідають австралійські дослідники.
Урамках масштабної роботи щодо створення плану порятунку океанів Землі вчені визначили площу, необхідну для нормального існування кожного виду, якому загрожує вимирання. Найпроблемніші території, на які необхідно звернути максимальних зусиль вже сьогодні – це північ Тихого океану (зокрема, акваторії близько Китаю і Японії), а також частина Атлантичного океану між Америкою і Західною Африкою.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у наскельних малюнках, яким 12 тисяч років, вчені побачили попередження поколінням. Вчені з університету Вуллонгонга визначили дату таємничих наскельних малюнків, виявлених в Австралії, і прийшли до висновку, що стародавні автори в такий спосіб зобразили кліматичний хаос на континенті після завершення льодовикового періоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»