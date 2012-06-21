Вчені синтезували твердий електроліт для літієвих батарей, який дозволить зробити їх безпечнішим і збільшить максимальну ємність.
Для відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні батареї або вітрогенератори, важливо мати надійні пристрої зберігання, які могли б акумулювати надлишки електроенергії, щоб віддавати їх в мережу, коли настає ніч або безвітряна погода.
Нині найкращими вважаються літій-іонні і літій-полімерні акумулятори. Вони найбільш ефективні і дешеві у виробництві. Однак у них є і недоліки. Наприклад, такі батареї пожежонебезпечні: нерідко вони спалахують при експлуатації через вплив факторів зовнішнього середовища або помилок виробника.
Вирішити цю проблему можна, замінивши рідкий електроліт в акумуляторах на твердий. Це дуже важко зробити, тому що іони літію в твердих тілах менш рухливі, ніж в рідинах. Більш низька рухливість обмежує застосування батареї, так як через це вона має низьку ємність і швидкість заряду і розряду.
Вчені з Лєвенського католицького університету створили матеріал, що має формулу LiTi2 (PS4) 3. Він знаходиться в твердому агрегатному стані і має найвищий коефіцієнт рухливості літію з коли-небудь виміряних. Це значення пояснюється унікальною будовою кристалічної решітки матеріалу, яку раніше не вдавалося відтворити в матеріалах на основі літію.
Однак, за словами вчених, попереду ще безліч досліджень, які дозволять удосконалити матеріал і вивести його на світовий ринок. Це відкриття є важливим кроком у розумінні матеріалів з надзвичайно високою рухливістю іонів літію, які в підсумку необхідні для всіх твердотільних батарей майбутнього.