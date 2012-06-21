Вчені виявили плісняву та нозі ящірки, якій 100 мільйонів років. Вона чудово збереглася в бурштині з дерева в М'янмі, знахідку вчені описали як «унікальну».
«Міксоміцети, крихітні слизові форми – це одноклітинні організми, які значною мірою живуть у ґрунті чи гнилій деревині, харчуючись бактеріями. Інколи вони можуть об'єднуватися «для формування складних, красивих і ніжних плодоносних тіл, які служать для створення та поширення спор», – йдеться у пресрелізі.
Знайти скам’янілі версії цих форм слизу є вкрай рідкісним явищем. Раніше було знайдено лише два підтверджені повідомлення про плодоносні тіла, обидва віком від 35 до 40 мільйонів років.
«Ця знахідка дає змогу нам вважати про довговічність екологічних адаптацій міксоміцетів», – додав палеонтолог Олександр Шмідт.
Дослідження було опубліковане в журналі Scientific Reports .
У 2018 році в М’янмі були також виявлені у бурштині знайшли пір’я, якому 100 мільйонів років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»