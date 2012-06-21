Вчені виявили, що речовина піоглітазон, яка використовується в препаратах від діабету другого типу, знижує тягу до нікотину. Результати дослідження опублікував журнал Journal of Neuroscience.
Коли завзяті курці намагаються кинути палити, то стикаються з так званою нікотиновою абстиненцією. Її симптоми досить болючі – підвищений апетит, дратівливість, неспокій, депресія. Тому найчастіше люди знову починають палити.
Вчені з Італії, Швеції та США під керівництвом Есі Домі (Esi Domi) з Лінчепінгского університету (Швеція) дійшли висновку, що піоглітазон усуває негативні наслідки нікотинової абстиненції у щурів і мишей.
Дослідники впевнені, що зможуть створити нові медикаментозні препарати, для тих, хто хоче кинути палити. Оскільки курці частіше хворіють на діабет другого типу, піоглітазон може розглядатися в якості комплексного засобу, який зменшує фізичні та емоційні страждання при відмові від куріння.
Раніше повідомлялося, що в Австрії набула чинності повна заборона куріння в барах і ресторанах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»