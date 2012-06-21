Вчені з Техаського університету (США) опублікували дані аналізу п'яти стародавніх мумій з різних куточків світу. Він показав, що причиною смерті цих людей був атеросклероз – захворювання, що вражає артеріальні судини по всьому організму.
Робота опублікована в журналі American Heart Journal, а коротко про неї розповідає Ancient Origins. Вчені вивчили п'ять мумій, що датуються приблизно 2000 роком до н. е.
Чотири з них були знайдені в Південній Америці, а одна мала близькосхідне походження. Наймолодшому з цих людей на момент смерті виповнилося всього лише 18 років, а найстарший помер у віці 55-60 років.
Вчені помістили катетери в муміфіковані артерії. Справа в тому, що вони «посилають сигнали» про компонентах тканини, і кожен з них має свій унікальний «підпис». У новому дослідженні була застосована інфрачервона спектроскопія.
Вона і допомогла виявити хворобу, яка убила всіх цих древніх людей. У муміфікованих артеріях дослідники виявили багаті на холестерин атеросклеротичні бляшки.
Автори статті заявили, що вони є першою командою, яка «неінвазивно» виявила у мумій з різних географічних районів ранні сліди атеросклерозу. Причому це захворювання було виявлено у всіх п'яти вивчених мумій.
Робота доводить, що атеросклероз переслідує людину протягом більшої частини його історії. Однак причини цього захворювання в давнину, можливо, були дещо іншими.
У наш час атеросклероз може бути викликаний малорухливим способом життя і вживанням в їжу «нездорових» продуктів. У давнину, як вважають автори статті, накопичення холестерину в артеріях могло бути викликано інфекціями. Крім того, гени цих людей були більш «бідними» в порівнянні з генами сучасних людей, що теж могло зіграти свою роль.
На думку вчених, відкриття зайвий раз доводить, що секрет довголіття криється в досягненні балансу дієти і фізичних вправ. Його порушення призводить до появи атеросклерозу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»