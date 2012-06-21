Вчені з університету Бостона (США), спостерігаючи за процесами, що відбуваються в мозку під час глибокого сну, зробили відкриття, яке, на їхню думку, може дати нове розуміння старіння і неврологічних розладів, пов'язаних з порушеннями сну. Результати дослідження днями опубліковані в журналі Science.

Фахівці виявили раніше невідомий механізм, суть якого в наступному: під час глибокого сну головний мозок омиває пульсуючими хвилями спинномозкова рідина. Це відбувається кожні 20 секунд, під час яких мозок очищається від токсичних речовин. За словами Лаури Льюїс, процес можна порівняти з хорошою «лазнею» для мозку.

«Ми й гадки не мали, – каже Льюїс, – що під час сну в мозку хвилями пульсує спинномозкова рідина. А тепер досить поглянути на певну ділянку мозку, і ми знаємо, спить хтось чи ні».

Для 13 добровольців у віці від 23 до 33 років участь в експерименті було справжнім випробуванням. Вчені попросили їх якомога більше втомлюватися перед початком експерименту і якомога довше не спати. Потім їх далеко за північ відправили спати в апараті магнітно-резонансної томографії (МРТ). Добровольці, змучені втомою і дефіцитом сну, відразу засинали. Вчені, спостерігаючи за мозком сплячих, виявили «раніше невідомий процес».

Як тільки людина засинає, слабшає активність нервових клітин, слідом за цим кров покидає ділянку мозку, звільняючи місце для спинномозкової рідини, яка омиває ділянки мозку пульсуючими хвилями. Все це займає кілька секунд, під час яких спинномозкова рідина вимиває токсичні білки.

Але що саме відбувається в мозку, дослідники поки не можуть сказати. Одне з можливих пояснень: нейронам в стані спокою потрібно менше кисню, тому кров покидає ділянки головного мозку. Коли кров відходить, на її місці, щоб підтримати тиск на рівні, з’являється спинномозкова рідина. «Але це всього-навсього лише припущення», – каже Льюїс.

Це вченим і належить з'ясувати. А поки вони розраховують на те, що виявлений ними процес допоможе в розумінні неврологічних розладів, пов'язаних з порушеннями сну, зокрема – зв'язок між хворобою Альцгеймера і якістю сну.

Колеги Льюїс припускають, що з віком зменшується активність нейронів, в результаті чого в головному мозку пульсує менше рідини і накопичується більше шкідливих білків. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені планують подальші дослідження за участю добровольців похилого віку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»