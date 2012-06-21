Про це повідомляє видання Nature.

Відзначається, що дослідники виявили роль антитіл- «перевертнів», які атакують або елементи імунної системи організму, або певні білки в різних органах, зокрема серце.

«На відміну від цитокінових бур, які частіше викликають короткочасні системні збої, аутоантитіла призводять до точкового, але довгострокового пошкодження», – розповів імунолог Єльського університету Акіко Івасакі.

Фахівці провели обстеження 194 пацієнтів та медпрацівників з коронавірусом різного ступеня тяжкості на наявність широкого спектра аутоантитіл. Експеримент показав, що SARS-CoV-2 здатний викликати вироблення аутоантитіл, що атакують власні тканини організму.

У деяких хворих на COVID-19 знайшлися аутоантитіла до білків у кровоносних судинах, серці і головному мозку, з якими часто пов'язані наслідки зараження. Вчені заявили, що мають намір з'ясувати механізм їх вироблення. Це, на думку фахівців, у подальшому допоможе лікувати наслідки не тільки коронавірусу, а й інших вірусних захворювань.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»