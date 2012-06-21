Французькі вчені розповіли про високу ефективність препарату від коронавірусної інфекції, заснованого на засобі для терапії від малярії і антибіотику азитроміцині. Про перспективи застосування нових комбінованих ліків проти COVID-19 повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
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Дідьє Рауль, представник команди французьких вчених, говорить, що суміш з гідроксихлорохіну (препарат, який використовується для лікування малярії) і азитроміцину (популярний антибіотик) показала хороші результати щодо терапії коронавірусної інфекції COVID-19. Висновки французьких учених підтверджують експерти Управління зі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
Гідроксихлорохін, відомий під комерційною назвою «Плаквеніл», проявляє помірну іммунноподавляючу дію, а також знижує інтенсивність запальних реакцій, завдяки чому його нерідко застосовують для терапії аутоімунних хвороб. Механізм дії гідроксихлорохіну вивчений не повністю, але передбачається, що препарат змінює активність відразу декількох важливих для організму ферментів.
Дослідження, яке провели на пацієнтах з підтвердженим коронавірусом, показало, що комбінація з гідроксихлорохіну і азитроміцину є ефективною для лікування коронавірусу. Але робити висновки слід з обережністю - лікування, на якому проводилося тестування препаратів, занадто мале, шоб говорити про винайдення ліків від коронавірусної панднмії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»