Фахівці провели дослідження і вивчили дані про стан здоров'я 54 тисяч осіб у віці від 30 до 60 років. При цьому з'ясувалося, що поява сивини не обов'язково пов'язана зі старінням організму.
Вчені відзначили, що за забарвлення волосся відповідає пігмент глуатіон. Він також використовується організмом для захисту від серйозних хвороб.
При цьому, коли організм починає боротися з серйозними недугами, такими як серцево-судинні захворювання або хвороба Альцгеймера, глуатіон запозичується з волосяного покриву.
Крім того, поява сивини в ранньому віці може бути обумовлено генетичними відхиленнями, а ось стрес в цьому питанні, за їхніми словами, впливу не має.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»