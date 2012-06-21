Занадто швидке насичення в результаті прийому їжі може сигналізувати про розвиток раку печінки, розповіли фахівці центру Дослідження раку Великобританії.
За словами вчених, через пухлину у печінці підвищується тиск, через що рідина з вен витісняється в черевну порожнину, що, в свою чергу, дає помилкове відчуття ситості.
Серед інших симптомів розвитку онкологічного захворювання фахівці назвали втрату ваги, пожовтіння шкіри і білків очей, свербіж і слабкість.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»