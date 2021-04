Крихітні шматочки пластику з пакетів і пляшок вітер може переміщувати між континентами. Про це йдеться у нових дослідженнях, які провели науковці з університетів штату Юта і Корнелла. Їх опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє CNN.

Більша частина пластикових відходів потрапляє на звалища, їх спалюють або перероблюють, але майже 18% перебуває у навколишньому середовищі. Оскільки пластик довго розкладається, замість цього він фрагментується на дедалі дрібніші шматочки. Так триває доти, доки мікрочастинки не стають настільки дрібними, що їх може підхопити вітер.

«Тому пластмаса кружляє над усім світом», — йдеться в дослідженні. Пластикові відходи, які скидають у море, фрагментуються і випливають на поверхню, створюючи потенційні ризики для екосистем. І хоч уже є певний прогрес у створенні полімерів, які здатні біологічно розкладатися, науковці застерігають, що мікропластик ще довго кружлятиме в екосистемі Землі.

«Ми виявили багато давніх забруднень пластиком скрізь, де проводили дослідження. Пластик мандрує в атмосфері й осідає у всьому світі», — написала одна зі співавторок дослідження Дженіс Брахні. Цей пластик — не нові відходи, це те, що люди викидали протягом кількох останніх десятиліть.

Під час дослідження фахівці зібрали дані про наявність мікропластику в атмосфері у США з 2017-го по 2019 рік і виявили, що майже 22 тисячі тонн його щороку осідає на всій території країни. У повітря Сполучених Штатів, країн Європи, Близького Сходу, Східної Азії мікропластик потрапляє з поверхні землі. З океанів мікрочастинки піднімаються головно вздовж узбережжя, зокрема західного узбережжя США, Середземномор’я та півдня Австралії. Пилові й сільськогосподарські джерела мікропластику поширені в Північній Африці та Євразії.

Пластиковий пил проникає скрізь: у ґрунт, воду, організм рослин і тварин. Хоч попередні дослідження не виявили, що мікропластик становить загрозу здоров’ю людей, дослідники застерігають, що він може мати довгострокові негативні наслідки для екосистем та здоров’я людини, які поки що неможливо виявити. «Вдихання частинок може подразнювати легені й призвести до серйозних захворювань, але чи пластмаса більш токсична, ніж, наприклад, аерозолі, поки що не зрозуміло», — йдеться в дослідженні.