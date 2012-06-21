Видання Nutrition Reviews опублікувало нову статтю, в якій вчені з'ясували, що споживання флавоноїду кверцетину (природна біохімічна речовина) здатне значно знизити високий кров'яний тиск у людей, які страждають від серцево-судинних хвороб.
В рамках дослідження вчені проаналізували близько 17 робіт колег, які грунтувалися на даних 886 учасників. З'ясувалося, що введення кверцетину позитивно впливало на кров'яний тиск, помітно його знижуючи. Кверцетин вдає із себе рослинний пігмент, якими багаті багато рослин і продукти, зокрема цибуля, яблука, чай та інші.
За словами вчених, при серцевій недостатності кверцетин здатний знижувати серцево-судинний ризик на 50%, на 35-40% при інсульті, а також приблизно на 20-25% при інфаркті міокарда.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»