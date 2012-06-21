За останні два століття тривалість людського життя зросло майже вдвічі
Вік довгожителів зростає в країнах з розвиненою системою охорони здоров'я, яка сприяє збереженню здоров'я, необхідного для виконання побутових справ. До такого висновку прийшли вчені з Університету Південної Данії, йдеться на сайті Live Science.
За даними видання, в ході дослідження експерти визначили 16 931 людини, яким виповнилося 100 років і народженими між 1870 і 1904 роками. З їх числа 10 995 були шведами, інші – данцями. Фахівці прийшли до висновку, що в Данії довгожителі вмирають в більш пізньому віці, ніж у Швеції. При цьому в Швеції загальний рівень смертності був нижчим, ніж у Данії.
Така різниця пояснюється поліпшенням показників здоров'я в Данії, відзначають вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»