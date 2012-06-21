Вчені з Університету штату Пенсільванія з'ясували, що найвищий рівень гормону стресу у представниць прекрасної статі фіксується не на роботі або в громадському транспорті, а вдома.
«На відміну від чоловіків, які говорять, що частіше відчувають себе комфортніше вдома, жінки частіше зізнаються, що відчувають себе краще саме на роботі», – йдеться у дослідженні.
Всього в експерименті взяло участь 122 жінки, у яких вчені вимірювали рівень кортизолу в вихідні та будні дні. У результаті було встановлено, що на роботі показники гормону стресу були мінімальними, тоді як при перебуванні вдома рівень кортизолу був вкрай високим. Вчені відзначили, що така закономірність виявилася актуальна навіть для жінок, які вважали себе щасливими дружинами і матерями.
Фахівці пояснили таке явище тим, що після закінчення робочого дня жінки, як правило, починають прибирання і готування їжі вдома, будучи втомленими морально і фізично.
За словами вчених, більшість сучасних працюючих жінок продовжують нести відповідальність за дітей, чоловіка, будинок і самих себе, і ця нескінченна праця їх вкрай виснажує.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»