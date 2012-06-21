Сонцезахисні креми захищають нас від сонячних опіків за допомогою спеціальних молекул – таких, як авобензон, оксибензон тощо, – які поглинають ультрафіолетове випромінювання, розсіюючи його енергію в тепло. Але ці ж самі речовини можуть проникати в кров.
Дослідники з Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) здійснили експеримент з 24 добровольцями, які чотири дні поспіль чотири рази на день наносили на тіло будь який сонцезахисний засіб у вигляді крему, лосьйону або спрею – наносили так, щоб засіб покривало три чверті тіла. У статті в Journal of the American Medical Association йдеться, що після використання сонцезахисних засобів в крові підвищувався рівень авобензону, оксибензону, екамсула і октокрилена – тих молекул, які захищають шкіру від ультрафіолету.
З більш ранніх досліджень відомо, що органічні сонцезахисні молекули можуть проникати в кров – зараз же вдалося показати, що вони можуть проникати в кров саме з кремів, лосьйонів і спреїв. Також з дослідів на тваринах відомо, що сонцезахисна органіка може впливати на гормональні сигнали. Однак тут слід пам'ятати, що експеримент ставили в лабораторії, а не на пляжі, що учасників експерименту було досить мало, і поки невідомо, чи можуть ці речовини в таких концентраціях якось серйозно нашкодити здоров'ю людини – на відміну від ультрафіолету, який серйозно нашкодити як раз може. Але якщо хтось хоче, щоб у нього в крові свідомо згадані речовини не плавали, вони можуть вибрати інші сонцезахисні засоби – з оксидами цинку або титану, які вважаються безпечними.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»