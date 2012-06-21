Роман КИРЕЙ,
«Урядовийкурʼєр»
У неділю, в День Конституції України, для жителів міста Золотоноші на Черкащині демонструватимуть історичний документальний фільм про створення Основного Закону нашої держави. Планується, що відтепер такі вечірні кіносеанси тут стануть постійними. Показуватимуть на центральній площі Золотоноші також багато інших стрічок українських кінорежисерів.
До речі, традицію крутити кіно ночами підвідкритим небом в Золотоношізапочаткувалище в 2014 році. Тодіводіямавтомобілів на великомуекраніпоказувалисучаснікінострічки, бойовики, твори кінокласики. Зображеннятранслювалосязавдякипроєктору, а звук — через FM-діапазон і його можна було приймати безпосередньо в автомобілі. Тодіфільми крутили на території старого ринку, авартість квитка становила 50 гривень з автомобіля.
Як повідомили у міськвиконкомі, на центральній площі міста щочетверга та щопонеділка після 18-ї години гратиме духовий муніципальний оркестр. Отож тут планують підтримати давню традицію, адже духова оркестрова музика давно припала до душі місцевим жителям. Досвідченими музикантами уміло керує диригент, а за сумісництвом і начальник відділу культури міськвиконкому, Станіслав Щербатюк.