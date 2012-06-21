У понеділок у православних вірян розпочнеться Великий піст. Він триватиме сім тижнів і завершиться з початком Пасхи, яка в цьому році у християн всіх конфесій припадає на 16 квітня.
Традиція Великого посту виникла в давній, ще не розділеній християнській Церкві, а сьогодні збереглася в основному у православних. У перші два і останній день посту Церква рекомендує взагалі не їсти, а в решту часу дотримуватися помірності в їжі, обходячись без м’яса, яєць і молочних продуктів. У вагітних жінок, хворих і зайнятих важкою працею людей піст може бути не таким суворим.
Проте , обмеження в їжі — не єдине, яке накладає на людину Великий піст. Як писав відомий проповідник Іоанн Златоуст, «справжній піст є віддалення від зла, приборкання язика, відкладення гніву і приборкання по хотей». «Нехай постять не одні уста, але й зір, й слух, й ноги, й руки, й усі члени нашого тіла», — говорив він.
Перша великопісна тиждень (седмиця) — найбільш сувора. Так, за Статутом, перше куштування їжі дозволяється лише в середу після Літургії. Великий піст завершиться святкуванням Христового Воскресіння, або Пасхи, яку цього року відзначатимуть 16 квітня.