Подорожувати – це не завжди дороге задоволення. А для тих, у кого є велосипед, захоплююча мандрівка обійдеться майже задурно. «Урядовий кур’єр» підготував найцікавіші веломаршрути Україною.
Карпати
Карпати – це необов’язково тільки гірські стежки. Тут можна кататися як по цілковитому бездоріжжю, так і досить пристойними асфальтівками. Найкращий варіант велосипеда – туринговий або МТВ. Ідеальний час для подорожі – травень-вересень, хоча якщо вгадати з погодою, то період для велотуризму можна продовжити і до листопада.
Якщо у розпорядженні є 6-7 днів, то в маршрут варто включити такі місця:
♦ Івано-Франківськ;
♦ Ворохту;
♦ Заросляк;
♦ г. Говерлу;
♦ озеро Несамовите;
♦ село Говерлу;
♦ Синевирську поляну;
♦ Воловець.
Якщо мандрівку розпочати в Івано-Франківську і закінчити у Воловці, то це приблизно 250 кілометрів. Головна складність маршруту – не в кілометражі, а в необхідності постійно підніматися вгору, тому такий варіант більше підійде тренованим велосипедистам. Однак неймовірні емоції від такої подорожі гарантовані абсолютно всім.
Тур Закарпаттям
Один із найпопулярніших маршрутів серед роверистів з різним рівнем підготовки – велотур мальовничими дорогами Закарпаття. Розпочати подорож можна у Сваляві, потім відвідати Мукачево, Берегово, Виноградів, Хуст і завершити тур у Мукачеві, звідси легко добратися до будь-якого регіону України.
Під час такої подорожі можна буде побачити перлину Закарпаття – палац Шенборнів, Мукачівський та Чинадієвський замки, відвідати старовинні виноробні, термальні басейни, кількасотлітні церкви та костели. Така подорож розрахована на 3-5 днів. Маршрут в кілометрах – майже 200.
Буцький каньйон
Буцький каньйон – одне із природних чудес України, яке варто побачити кожному. Один із варіантів веломаршруту: Жашків – каньйон – Жашків. Уся дистанція (туди і назад) – приблизно 65 км. Для більшого комфорту подорож варто запланувати на 2 дні, з ночівлею біля каньйону.
Заповідник «Подільські товтри»
Досвідчені велосипедисти знають як мінімум 10 варіантів маршрутів довкола Подільських товтр, що на південному заході Хмельниччини. Один із найцікавіших та найтриваліших розпочинається в Теребовлі (Тернопільщина), а закінчується у Кам’янці-Подільському. Така подорож займе майже тиждень.Така веломандрівка найкраще підійде для велосипедистів з середнім рівнем підготовки.
Маршрут включає такі місця:
♦ Теребовля (замок);
♦ Бучач (два напівзруйновані замки);
♦ Язлівець (замок, старі костели та церкви);
♦ село Нирків (Червоноградський замок, штучний водоспад);
♦ Заліщики (місто, яке з трьох сторін омивають води Дністра);
♦ Хотинська фортеця;
♦ Кам’янець-Подільський (фортеця, старе місто).
І це лише мізерна частина з того, куди можна помандрувати на вихідних чи у відпустці. Залишається тільки купити хороший велосипед. А знайти надійні моделі на будь-який бюджет завжди можна тут https://allo.ua/ru/velosipedy/.
Вадим ДАРАГАН,
для «Урядового кур’єра»