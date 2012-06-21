Таке чітке переконання висловила віцепрезидент Єврокомісії від Чехії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова у бліцінтерв’ю, відео якого розміщено на сайті партії «Альянс лібералів і демократів за Європу» (ALDE).
Пресслужба ALDE розпочала серію відеознайомств із представниками нової Єврокомісії у формі коротких інтерв’ю, які складаються з питань на кшталт: «Як ви боретеся зі стресом?», «Який ідеальний початок вашого ранку?», «Слово, яке ви любите найбільше», «Якою рослиною чи твариною ви хотіли б бути?» Серед цих світських невинних запитань є такі: «З яким політиком ви хотіли б помінятися місцями на день?»
Цього тижня гостею пресслужби стала Вера Йоурова. На запитання «З яким політиком ви хотіли б помінятися місцями на день?» вона відповіла: «Я хотіла б переміститися в Москву, щоб замінити Владіміра Владіміровича Путіна. І якби я мала один день, я повернула б Крим Україні». Гідна відповідь європейського політика, який навіть у повсякденні не забуває про своє покликання та глобальний вплив кожного сказаного слова.
У бліцопитуванні ALDE вже взяли участь єврокомісар з питань юстиції бельгієць Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань транспорту словенка Віолета Бульц та виконавчий президент Єврокомісії з питань цифрової політики данка Маргрет Вестагер. Їхні відповіді на запитання були напівжартівливі, що мало, вочевидь, на меті продемонструвати: попри їхні високі посади, вони залишаються передусім простими людьми й громадянами.