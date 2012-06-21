Верховна Рада прийняла в повторному першому читанні законопроект №6027-д про відновлення кредитування, який має сприяти вирішенню проблеми низької платіжної дисципліни позичальників.
Відповідний законопроект підтримали 237 народних депутатів при необхідних 226 голосах.
«Повноцінне відновлення кредитування блокується низкою прогалин в законодавстві, що знижує ефективність діяльності банківського сектора», — сказав глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій на засіданні парламенту в четвер.
У числі прогалин він вказав: неефективний інститут поруки та широко поширені схеми ухилення від виконання своїх зобов’язань за договором поруки шляхом ліквідації юрособи-боржника, складний і ризиковий механізм визначення і зміни процентної ставки, неефективний механізм позасудового врегулювання питання боргових зобов’язань.
«Понад 55% всього кредитного портфеля банків країни — це проблемні кредити. Тобто більше 90 днів ці кредити не обслуговуються, не гасяться відсотки, не оплачуються зобов’язання, не погашається тіло кредиту. Через це в банках скорочується грошова маса, а значить страждають вкладники. Ці боржники, яких більше половини, шукають будь-які прогалини в законодавстві, щоб уникнути відповідальності за невиконання зобов'язань перед банком», — зазначив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайла Довбенко, представляючи законопроект у парламенті.