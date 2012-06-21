Коли на рослини починають падати краплі води, у рослинних клітинах активується ген Myc2, який служить сигналом тривоги, сам Myc2 має безліч інших генів, які керують захисними механізмами.
Як пишуть в PNAS вчені з Лундського університету та інших наукових центрів, цей сигнал тривоги поширюється від листка до листка, і в результаті вся рослина ніби постійно "тремтить", перебуваючи в стані паніки – вона готується відбивати найрізноманітніші зовнішні загрози. Причому рослини не тільки самі піддаються паніці, але й заражають своїм стресом сусідів: летючі тривожні речовини, що виділяються однією рослиною, засвоюються іншими, які ростуть поблизу, і в них теж починається мандраж.
Падаючі краплі – це дощ, виходить, що рослини починають тривожитися через дощ; чи не занадто дивно це звучить? Але тут потрібно пам'ятати, що з краплями води на рослину можуть потрапити безліч бактерій, вірусів і паразитичних грибків, так що у рослин є всі підстави перечекати дощ у стані підвищеної захисної готовності.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»