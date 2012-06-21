Історичне рішення ухвалено на засіданні виконкому МОК у штаб-квартирі організації в Лозанні. Воно і стало логічним завершенням гучного допінгового скандалу, в якому по вуха загрузла сусідка-агресор, піднісши на державний рівень вживання забороненого і прикриття такої антиспортивної діяльності.
Отже, наступного року у Пхьончхані російські спортсмени зможуть виступати лише в нейтральному статусі під олімпійським прапором і з олімпійським гімном. Також Олімпійський комітет Росії має відшкодувати МОК витрати обсягом 15 мільйонів доларів, які організація витратила на розслідування допінгових порушень російською стороною. МОК вважає, що ОКР повинен посприяти створенню Незалежної організації допінг-тестування, мета якої — побудова глобальної цілісної антидопінгової системи.
Принципово, що жодного із членів олімпійської збірної Росії на Олімпійських зимових іграх-2014, які потрапили у список з порушеннями антидопінгових правил, не можна ввести до складу учасників Ігор-2018. У списку не можна вказувати тренера або лікаря, чийого спортсмена було визнано винним у порушенні антидопінгових правил. Не можна також акредитувати будь-якого чиновника з міністерства спорту Росії на Олімпійських іграх-2018. А Віталій Мутко тепер зможе писати іміджеві статті на захист російського спорту лише як довічно усунутий від Олімпійських ігор.
22 з 25 російських спортсменів, яких Дисциплінарна комісія МОК через звинувачення в маніпуляціях з допінг-пробами позбавила результатів на Олімпіаді-2014 в Сочі й довічно відлучила від участі в Іграх, вже подали позови до Арбітражного спортивного суду (CAS) в Лозанні (Швейцарія).
Усі попросили CAS винести рішення до початку Олімпійських ігор 2018 року. З якого дива такий поспіх? Та тому, що за підсумками Олімпійських ігор-2014 у Сочі у збірної РФ відібрали 11 медалей, команда опустилася з першого місця на п’яте у загальнокомандному заліку. А урочисту церемонію вручення нагород спортсменам, у яких росіяни вкрали місця на п’єдесталі, буде проведено в Пхьончхані показово, щоб світ побачив, як чесним і чистим повертають украдене. Тож не дивно, що російські телеканали вже відмовилися від трансляції майбутньої білої Олімпіади.
«Особливо цинічними та аморальними слід вважати дії російської влади, що займалася не лише підміною брудних проб власних спортсменів на Олімпіаді в Сочі, а й намагалася зіпсувати допінг-проби чесних конкурентів, зокрема української біатлоністки Віти Семеренко, — написав на своїй сторінці у Фейсбуці міністр молоді і спорту Ігор Жданов. — Національній збірній Росії, ОКР, спортивним функціонерам РФ, які зґвалтували олімпійські цінності, не місце на Олімпійських іграх. Усім їм показали червону картку. Це добрий сигнал, що свідчить про очищення міжнародного спорту та олімпійського руху від зловживань».
А чому рішення МОК залишає по собі крапки? Та хоч би тому, що Росія цілком заслужила, щоб її позбавили і права проведення чемпіонату світу з футболу-2018.