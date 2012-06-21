Роман КИРЕЙ,

«Урядовий курʼєр»

18-19 серпня у селі Моринці (Звенигородський район Черкаської області) відбудеться Всеукраїнський фестиваль Тараса Шевченка «Ше.Фест». Організатори фестивалю у просвітницькому відеопроекті, що складається з кількох відеороликів, які можна переглянути в YouTube, розповідають про Шевченка як про людину, громадянина, українця, який зумів надихнути свою націю на створення власної держави.

Ідея записати відеоролики виникла сама собою, адже впродовж п’яти років оргкомітету закидають різноманітні дивні звинувачення, частина яких походить ще з радянських міфів, а частина — зі шкільної програми та застарілих шаблонів сприйняття Тараса Шевченка.

Приміром, вигулькують дивні звинувачення: що поет був шовіністом і ненавидів євреїв, або що він проклинав у своїй поезії Бога… Дехто й узагалі з пафосом вигукує: навіщо ви взялися за того Шевченка? Він, мовляв, нецікавий і нудний, а в Україні й так про нього говорять на кожному кроці. Так можуть казати лише ті, хто просто не вникав у життя нашого національного генія, глибоко не знайомився з його життям, переконаннями.

Тим часом він, як переконані організатори фестивалю, зовсім не атеїст, не шовініст, а модник із розвинутим почуттям гумору, який любив борщ з карасями та дорогий ром. А ще Шевченко був основоположником українського побутового живопису. Таким постав поет перед теперішніми митцями. У цьому вони глибоко переконані, адже не тільки глибоко, до деталей, вивчили життя і творчість генія, а й відчувають його всім серцем.

Як зауважує засновниця «Ше.Фесту» Юлія Капшученко-Шумейко, Шевченка за те, що часто згадував у своїх творах жидів та ляхів, нарекли шовіністом. Але ж він усе життя прекрасно спілкувався і з росіянами, й американцями, казахами та грузинами, усіма, хто зустрічався на його життєвому шляху. Тарас Григорович був гострий на слово та літературні образи, але він любив людей і поважав усі національності. За її дослідженнями, про це свідчать історичні джерела та полотна Шевченка. Отож необхідно звільнятися від стереотипів.

Шевченко — не атеїст, переконаний режисер фестивалю Олександр Висоцький. Цей міф пішов ще з радянської школи, коли «совєти» хотіли зробити Тараса Григоровича одним із інструментів своєї ідеологічної машини. Він — художник високого рівня, який був основоположником не лише української літературної мови, а й українського побутового живопису, за полотнами якого можна вивчати український костюм, — заявляють художники «Ше.Фесту» Хелена Вишневська та Тетяна Слободян.

Прес-секретар фестивалю Богдана Гайворонська звертає увагу на те, що Кобзар був істинним франтом і любив гарно вдягатися. Він носив парусинові костюми та одного разу навіть купив собі з гонорару єнотову шубу.

А їсти Шевченко любив бідняцький борщ із сушеними карасями. Але при цьому полюбляв дорогий ром, який на той час було важко дістати, зазначив піарник фестивалю Тара Карпович.

Відвідаймо ж майбутній «Ше.Фест», який став уже традиційним, подихаймо повітрям, яке живило нашого пророка, послухаймо людей, які серцем торкнулися високої творчості поета й художника!