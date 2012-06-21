Відчуття голоду після їжі може свідчити про розвиток діабету, пише видання Express з посиланням на британського медика Метью Кейпхорна.
«Якщо ви відчуваєте, що зазвичай нормальна для вас порція їжі перестала задовольняти голод, і він зберігається після їжі, це привід звернутися в клініку», – зазначив фахівець.
За його словами, дуже важливо простежити, як швидко виникає бажання поїсти після трапези. Так, калорійна вечеря повинна підтримувати відчуття ситості протягом шести годин.
Ще однією важливою ознакою метаболічних порушень або підвищення рівня цукру в крові є сильний апетит перед сном. При цьому почуття голоду під час розвитку діабету супроводжується і постійною спрагою навіть у випадках, якщо людина не вживала багато солоної їжі.
«Якщо тіло неправильно засвоює цукор, ви часто можете відчувати себе голодним, тому в цьому випадку варто задуматися про діагностику діабету», - додав Кейпхорн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»