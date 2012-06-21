У межах президентської програми «Велике будівництво» уряд спрямував 5,3 мільярда гривень на сучасне оснащення для 210 відділень екстреної медичної допомоги. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Буде закуплено дуже необхідні комп’ютерні томографи, ангіографи, ендоскопічне обладнання для операційних блоків.
«Україна йде до такої медицини, яку хочуть бачити пацієнти, коли для обстеження на томографі не треба їхати за сотню й більше кілометрів до обласної лікарні, а достатньо звернутися до районної. Коли в разі інфаркту міокарда людині можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в критично важливі дві години в районній лікарні. Усе це підвищує якість надання медичної допомоги до європейських стандартів», — констатував міністр. Кошти на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах спрямовано з фонду боротьби з коронавірусом.